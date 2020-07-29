شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين دون أي جديد-تحليل - 29-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج بتذبذبه المتكرر ضمن النطاق الجانبي والقائم على تشكيل مستوى 136.65 للحاجز أمام المحاولات الصاعدة بينما يشكل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي عند 134.70 ليؤكد بدوره احتجاز التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق. لذلك, سنبقى على الحياد ولنستمر بمراقبة تداولات السعر لحين تجاوزه لإحدى المحاور المسيطرة حاليا لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.60 و 134.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: نستمر بالحيادية

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