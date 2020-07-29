شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يضطر للهبوط التصحيحي- تحليل - 29-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية مفاجئة نتيجة لهبوط مؤشر ستوكاستيك بشكل قوي واستقراره ضمن مستوى تشبع البيع, لنلاحظ تشكيله لارتداد تصحيحي هابط مسجلا بذلك مستوى 123.00.

لكن الاستقرار العام ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي باستقراره عند 122.45 فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لنتوقع بتجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي تجديده للهجوم الصاعد لينجذب بذلك نحو 124.30 وصولا نحو 125.65 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.50 و 124.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد