شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستعد لتجديد الهجوم الصاعد– تحليل - 29-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا مفر امام سعر البلاتين من تجديد الهجوم الصاعد باستقراره ضمن المسار الصاعد والقائم على تشكيل مستوى 750.00 للدعم الرئيسي بالإضافة لتذبذبه فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 910.00.

إضافة إلى ما سبق, نلاحظ استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بوصوله نحو مستوى تشبع الشراء ليزيد ذلك من الضغوط الإيجابية وليمنح السعر فرصة لاستئناف تسجيل الأهداف والتي تتمركز حول 980.00 و 1030.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 910.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد