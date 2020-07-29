شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل -29-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر النحاس عن تمسكه بسيطرة الميل الصاعد بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق الدعم المحوري المتمركز عند 2.8000 متصديا بذلك لمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء. لذلك نتوقع تشكيل السعر حاليا لموجات جانبية مؤقتة لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي والذي سيمكنه من تجديد الضغط على الحاجز المستقر عند 3.0000 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 3.1200 خلال الفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8500 و 3.0000 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد

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