شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين السعودية تعلن تمديد مذكرة استحواذ بمصر لمدة 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات المدرجة بسوق المال السعودي، عن تمديد مذكرة التفاهم المبرمة بين شركتها التابعة "البابطين للطاقة والاتصالات مصر" مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية لمدة 3 أشهر حتى 28 أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان الشركة لـ"تداول"، فإن تلك الاتفاقية تتعلق بخطاب نوايا صدر من الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية للاستحواذ على حصة من حصص "البابطين" عن طريق زيادة رأس المال الشركة التابعة في مصر.

وعزت الشركة تمديد الاتفاق ليتم الانتهاء من الصياغات القانونية لاتفاقية البيع والشراء وكذلك اتفاقية المساهمين بنفس الشروط والبنود المتفق عليها بخطاب النوايا الموقعة بين الطرفين.

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وأرجعت أسباب التأخير إلى إجراء المزيد من المناقشات والاتفاقات على الصياغات القانونية بين الطرفين.

وكانت الشركة قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي عن التوقيع النهائي على كافة المستندات القانونية لإتمام عملية استحواذ شركة ميتالوجلفا البرتغالية على نسبة 49% من حصص شركة البابطين فرنسا (الشركة) ونقل الأسهم بقيمة 3 مليون يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020، مقابل أرباح بلغت 19.8 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن انخفاض الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى انخفاض هوامش الربح نتيجة للضغوط علي أسعار البيع علي الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف التسويقية وارتفاع حجم المبيعات.