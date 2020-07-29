شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "سابتكو" توقع اتفاقية تمويل بـ 1.1 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، عن توقيع شركتها التابعة (المواصلات العامة) اتفاقية تسهيلات متوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطني.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن قيمة التمويل تبلغ 1.1 مليار ريال، وتبلغ مدة التسهيلات 7 سنوات، موضحا أن الهدف من التمويل هو تعزيز التدفقات النقدية لتمويل متطلبات شركة المواصلات العامة لتنفيذ تجهيزات مشروع الملك عبدالعزيز للحافلات بمدينة الرياض.

وأشارت إلى أن التمويل يتضمن فترة سماح لسداد مبلغ التسهيلات لمدة 18 شهراً ويتم بعد ذلك السداد بشكل ربع سنوي.

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وأعلنت الشركة في مطلع الشهر الجاري أنها قد استلمت من شركة المواصلات العامة والتي تمتلك فيها الشركة السعودية للنقل الجماعي نسبة 80% من رأسمالها إشعاراً بموعد بدء التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالحافلات.

وكانت نتائج أعمال الشركة قد أظهرت في وقت سابق ، ارتفاعاً بالخسائر بنسبة 273.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها حققت صافي خسائر بلغ 39.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 10.7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.