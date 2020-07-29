شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الكويتية تتحوّط حيال ملكيات "المشاهير" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمدت سوق المال والشركات المرخص لها والصناديق الاستثمارية الكويتية إلى اتخاذ إجراءات احترازية استباقية حيال حسابات التداول الخاصة بالمشاهير الذين صدر قرار تجميد حساباتهم المالية الصادر من النائب العام،

وأفادت مصادر رقابية بأن البورصة ستجري تدقيقاً على حسابات التداول الخاصة بالأسماء الواردة في قرارات تجميد الحسابات، التي لوحظ من حيث المبدأ وجود كميات مختلفة من الأسهم فيها لم تُحددها المصادر، بحسب صحيفة الراي.

وأوضحت المصادر أن أي ملكيات تعود للأفراد تنقسم ما بين ملكيات مباشرة يتم شراؤها عبر إحدى شركات الوساطة المالية، وغير مباشرة يتم اقتناؤها من خلال حسابات العملاء لدى الشركات المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال، مضيفة أن التصرف في أي ملكيات بحساب أحد هؤلاء المشاهير سيكون متاحاً، لكنه سيخضع للتدقيق القانوني لدى الشركات المتخصصة.

ونوّهت المصادر إلى أنه في حال وجود ملكيات لأولئك المشاهير في شركات غير مُدرجة، فستكون عُرضة لنقل ملكيتها إلى أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، مع عدم إبلاغ الجهات المعنية رسمياً بتجميد تلك الملكيات حتى أمس.

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وبينت أن آلية نقل ملكية الأسهم غير المُدرجة في البورصة تتضمن استثناءات لحالات بعينها، لا تتطلب موافقة البورصة، منها نقل الملكيات بين الأزواج والأقارب للدرجة الأولى والثانية.

وأصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي يوم السبت الماضي بالتحفظ على أموال مجموعة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) مع منعهم من السفر.

وجاء قرار النائب العام في الكويت على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد هؤلاء المشاهير؛ بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.

وتدور التحقيقات عن ألاعيب مارسها المشاهير ممن تدور حولهم الشبهات ممن تضخمت حساباتهم البنكية عبر عرض سلع تجميل وأدوات كهربائية على متاجر خاصة بهم «بوتيكات» وبعد عرضها لمتابعيهم بأقل من ساعة يتم الإعلان عن انتهاء الكمية ويظهر المشهور شاكراً متابعيه على ثقتهم وسرعة شراء المنتج وهو في الحقيقة يعرض بكميات قليلة لا تتجاوز 5 حبات والهدف منها خداع البنوك لإدخال الأموال المغسولة إليها.