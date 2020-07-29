شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت: "شمال الزور" تتقدم بطلب للإدراج بالسوق الأول 16 أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت بورصة الكويت اليوم الأربعاء بأن شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه قد تقدمت بطلب تحديد بدء تاريخ الإدراج في السوق الأول اعتباراً من 16 أغسطس 2020، وعليه تمت الموافقة على هذا الطلب.

وبحسب بيان للبورصة، فإنه سيكون تاريخ إدراج شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه لالسوق الأول ضمن قطاع المنافع والبدء بتداول أسهمها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020.

وكانت هيئة أسواق المال في الكويت قد وافقت في مايو الماضي على إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).

وأشارت هيئة أسواق المال، في بيان سابق، أن تلك الموافقة صدرت عقب إتمام عملية الاكتتاب في 50% من أسهم رأسمال الشركة من قبل المواطنين الكويتيين. ومن المتوقع أن يجري إدراج أسهم الشركة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.