شكرا لقرائتكم خبر عن الإيرادات النفطية للسعودية تهبط 45% بالربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وزارة المالية السعودية، أن مجمل الإيرادات النفطية للسعودية هبط 45% على أساس سنوي في الربع الثاني.
وأوضح بيان الوزراة، أن قيمة الإيرادات بلغت في الربع الثاني 133.9 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 243.1 مليار ريال.
وذكر البيان أن مجمل إيرادات المملكة انخفض 49% على أساس سنوي في الربع الثاني، مع هبوط الإيرادات النفطية وانخفاض أسعار البترول.
وانخفض مجمل النفقات خلال الربع الثاني من 2020 إلى 17% على أساس سنوي.
وبلغت الإيرادات الفعلية للمملكة خلال النصف الأول من 2020 نحو 326 مليار ريال، والمصروفات 469.3 مليار ريال، فيما بلغت قيمة العجز 143.3 مليار ريال.
وفي وقت سابق، أظهر التقرير ربع السنوي، لأداء الموزانة العامة في السعودية، تحقيق إيرادات بقيمة 192 مليار ريال، خلال فترة 3 أشهر من يناير حتى نهاية مارس 2020.
وبلغت النفقات بموازنة الدولة في الفصل نفسه من السنة نحو 226.2 مليار ريال وبذلك بلغ عجز الموزانة خلال الربع الأول نحو 34.1 مليار ريال.
وكان مجلس الوزراء السعودي، أقرّ في وقت سابق، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).
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