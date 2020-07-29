شكرا لقرائتكم خبر عن 339 مليون دولار صادرات الفواكه المصرية فى 4 أشهر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت الصادرات المصرية من الفاكهة محل إشادة بين الأسواق الأوروبية، فعلى الرغم من التقلبات التى ترتبت على انتشار فيروس كورونا المستجد محليا وعالميا، حافظت الصادرات المصرية من الفاكهة بأنواعها المختلفة على موقعها المتصدر بين الأسواق الخارجية.

ورصدت بيانات حكومية، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الفاكهة الإجمالية لتصل إلى 339 مليونا و945 ألف دولار، وذلك فى الفترة من يناير وحتى أبريل الماضى، وذلك بالتوزيع على الأشهر الأربعة وفقا لما يلى:

صادرات شهر يناير:

إجمالي الصادرات بلغت 76 مليونا و613 ألف دولار.

صادرات البرتقال الطازج 28 مليونا و870 ألف دولار.

صادرات اليوسفي 20 مليونا و855 ألف دولار.

صادرات الفراولة الطازجة 19 مليونا و241 ألف دولار.

صادرات العسقلان الطازج 7 ملايين و647 ألف دولار.

صادرات شهر فبراير

إجمالي الصادرات 130 مليونا و706 آلاف دولار.

صادرات البرتقال الطازج 35 مليونا و944 ألف دولار.

صادرات فواكهه طازجة 44 مليونا و416 ألف دولار.

صادرات اليوسفي الطازجة 22 مليونا و504 آلاف دولار.

صادرات الفراولة 14 مليونا و412 ألف دولار.

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صادرات التمر الطازج 6 ملايين و908 ألف دولار.

صادرات العسقلان 6 ملايين و522 ألف دولار.

صادرات شهر مارس

إجمالي الصادرات 78 مليونا و229 ألف دولار.

صادرات البرتقال الطازج 38 مليونا و287 ألف دولار.

صادرات الفواكه الطازجة 22 مليونا و621 ألف دولار.

صادرات اليوسفي 13 مليونا و461 ألف دولار.

صادرات العسقلان 3 ملايين و860 ألف دولار.

صادرات شهر أبريل

إجمالي الصادرات 53 مليونا و397 ألف دولار.

صادرات البرتقال الطازج 20 مليونا و312 ألف دولار.

صادرات اليوسفي 8 ملايين و736 ألف دولار.

صادرات الخوخ 4 ملايين و908 آلاف دولار.

صادرات الفواكه الطازجة 19 مليونا و441 ألف دولار.