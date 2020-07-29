شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يبدأ من 130 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سوق اللحوم اليوم الأربعاء 29-7-2020 يشهد استقرارا فى جميع محلات الجزارة ومنافذ التوزيع والهايبر ماركت وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

تراوحت اسعار الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو، فيما سجلت أسعار اللحوم الكندوز 130- 150 جنيها، فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

واستقرت أسعار البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها ، السجق 120-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 120-140 جنيها الكيلو.

بينما سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 130-150 جنيها الكيلو.

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ينشر"الخليج 365"، عددا من الإجراءات التى تم تنفيذها من قبل الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة والتى أدت الى تراجع استيراد اللحوم والماشية الحية وثبات الأسعار خاصة فى عيد الأضحى المبارك، للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى.. وهى كالآتى.

احياء مشروع " البتلو" وملء الفراغات أدى الى فتح فرص تشغيلية للشباب والسيدات وتحسين دخول عدد المستفيدين من هذ المشاريع والحفاظ على ثبات الأسعار اللحوم وزيادة المعروض منها.

- زيادة أعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى، ومنشآت الثروة الحيوانية بالقرار الوزارى 773 لسنة 2017.

- استمرار برنامج الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى ترقيم وتسجيل الحيوانات.

-حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية أدى الى زيادة انتاج اللحوم والألبان والحد من الاستيراد، من خلال حملات التحصين ضد الأمراض السيادية.