شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بكسر مستوى 0.9187 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 0.9077 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يواصل الضغط سلباً على السعر ليدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق 0.9187 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط