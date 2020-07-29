شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة عل تباين في الأداء والأنظار على اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية الأربعاء، ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه أنظار المستثمرين إلى فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم للربع الثاني، مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت انكماش 1.9% مقابل نمو 0.3% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 2.0%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته انكماش 0.1% مقابل نمو 0.5% في الربع الأول، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين انكماش 0.3% مقابل نمو 2.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 0.4%، بينما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 1.8% في الربع الاول، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.4%.

بخلاف ذلك، فقد قادت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية من مسيرات خسائر مؤشرات الأسهم اليابانية مثقلة بتراجع أسهم شركة نيسان موتوز بنحو 10% عقب إعلان الشركة بالأمس عن توقعاتها بتكبدها لخسائر تقدر نحو 470 مليار ين خلال العام المالي الجاري والذي ينقضي مع نهاية آذار/مارس المقبل، ويذكر أن شركة ميتسوبيشي موتورز أعلنت الاثنين الماضي عن توقعاتها بتكبدها خسائر 140 مليار ين خلال العام المالي 2020.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 تموز/يوليو وعقب ساعات من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس في بيان له عن قراره بتمديد تسهيلات الإقراض حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل، ويتطلع المستثمرين حالياً لقرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحفاظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.86% ليخسر 13.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,555.65، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.79% ليخسر هو الأخر 178.33 نقطة ويصل إلى المستوى 22,479.05.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.52% ليربح 69.65 نقطة ويصل إلى المستوى 4,637.91، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.15% ليربح هو لأخر 37.24 نقطة ويصل إلى المستوى 3,265.20.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.11% ليربح 27.98 نقطة ويصل إلى المستوى 24,800.74، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.28% ليربح هو الأخر 6.23 نقطة ويصل إلى المستوى 2,263.22.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.28% ليربح 32.96 نقطة ويصل إلى المستوى 11,611.23، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.22% ليخسر 13.35 نقطة ويصل إلى المستوى 6,007.20.