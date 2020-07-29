شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش أسعار المستهلكين في استراليا خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثاني والتي أظهرت انكماش 1.9% مقابل نمو 0.3% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 2.0%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين انكماش 0.1% مقابل نمو 0.5% في القراءة السابقة للربع الأول، لتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الثاني فقد أوضحت انكماش 0.3% مقابل نمو 2.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 0.4%، بينما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 1.8% في الربع الاول، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.4%.