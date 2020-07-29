شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل الارتفاع -تحليل صباحي- 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر الارتفاع كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 5488 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح المؤشر الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 5700 نقطة كمستوى أول ثم 6100 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 5300 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,411 وبين مستوى المقاومة هو 5,572 نقطة