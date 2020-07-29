شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 9371 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، مقتربا بذلك المؤشر من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 9400 نقطة، والذي فشل المؤشر في تجاوزه منذ بداية الشهر الماضي، لذلك نتوقع تراجعا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 9000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,345 وبين مستوى المقاومة هو 9,415 نقطة