شكرا لقرائتكم خبر عن أولى وقود (OULAFUEL) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 108 فلس، مستهلا الجلسة مرتفعا عند مستوى 110 فلس، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع معها ان تدفع بالسهم لأسفل مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 103 فلس كمستوى أول ثم 95 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 115 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 106 بينما مستوى المقاومة هو 110 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط