شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الطاقة (ENERGYH) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 19٫60 فلس، الا انه الغق مرتفعا عند مستوى 21٫40 فلس، ملامسا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل دعما نتوقع ان يدفع بالسهم لأعلى لمستوى المقاومة القوي عند 25 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 19٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.7 بينما مستوى المقاومة هو 22.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد