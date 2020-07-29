شكرا لقرائتكم خبر عن فجيرة ا (FCEM) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 30 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم منذ بداية تداوله، مستقرا بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "bollinger Bands” وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 25 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 35 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.8 بينما مستوى المقاومة هو 32.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط