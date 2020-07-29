شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH)يتجه لأسفل -تحليل صباحي- 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 38 فلس، مخترقا خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، والذي يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ استمرار الأداء السلبي لمؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم بعض التراجعات للوصول لمستويات قد تصل الى 36 فلس كمستوى أول ثم 27 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 42 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 37 بينما مستوى المقاومة هو 38.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط