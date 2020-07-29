شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) يقفز لأعلى -تحليل صباحي- 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقز السهم لأعلى وبقوة خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 27٫80 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 29 فلس كمستوى أول ثم 35 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 25 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26 بينما مستوى المقاومة هو 30 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد