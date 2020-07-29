شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى200 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في اسبوع، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة القوي عند 240 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 180 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 197 بينما مستوى المقاومة هو 205 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد