زين (ZAIN) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 29-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 545 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 550 فلس، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما قد يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 480 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 560 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 530 بينما مستوى المقاومة هو 550 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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