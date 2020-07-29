كابلات (CABLE) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 29-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الاغلاق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 548 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما قويا عند مستوى 520فلس، ملامسا بذلك الحد السفلي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، والذي يشكل دعما قد يدفع بالسهم لأعلى لمستوى المقاومة 610 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 520 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 536.0 بينما مستوى المقاومة هو 558.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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