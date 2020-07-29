شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK)يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق عند مستوى 8٫20 ريال، في ظل استمرار تداول السهم في نطاق ضيق ما بين مستوى 8٫40 ريال والذي يشكل الحد العلوي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد السفلي 8٫15 ريال، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.15 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.24 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط