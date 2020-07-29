شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS)مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي اشرنا فيه الى ان السهم يواجه مستوى المقاومة 4٫2 ريال فقد فشل السهم في تجاوز هذا المستوى، حيث اغلق عند مستوى 3٫923 ريال امس الثلاثاء، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 3٫20 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫30 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.78 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.01 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط