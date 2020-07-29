شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي للارتفاع بعد الاقتراب من دعم القناة الرئيسية الصاعدة يوم أمس، ليستأنف مساره الرئيسي الصاعد، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستويات 0.7200 ثم 0.7290 كأهداف رئيسية تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 0.7105 ثم 0.7065 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7120 والمقاومة 0.7230
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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