شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينتظر التأكيد – تحليل - 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتذبذب حول مستوى 43.30، ولا زلنا ننتظر الحصول على إشارة أوضح للاتجاه التالي، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يتمكن السعر من كسر الدعم 42.75 أو اختراق المقاومة 43.85.

نشير إلى أن اختراق المقاومة سيدفع السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 44.80 وتمتد إلى 46.35، بينما يمثّل كسر الدعم عامل سلبي سيضغط على السعر لزيارة مستويات 41.25 وقد يمتد إلى 39.44 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي