شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستمر بالتذبذب – تحليل - 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل النطاق الضيق سيطرته على تداولات سعر النفط كما يظهر بالصورة، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، ويحتاج السعر لكسر الدعم 40.50 أو اختراق المقاومة 41.90 لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.
نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لبدء تصحيح لحظي هابط يستهدف زيارة مستويات 38.50 ثم 36.10، بينما اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ أهدافها عند 43.05 وتمتد إلى 45.00 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 42.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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