شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول التعافي – تحليل - 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة للارتفاع بعد إجراء تصحيح هابط قوي يوم أمس، حيث لامس السعر مستوى 50% فيبوناتشي للارتفاع الذي تم قياسه من 18.90 إلى 26.18 وارتد صعوداً ليستقر حول دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، ويحتاج السعر لاختراق 24.46 لتأكيد استمرار الميل الصاعد والتوجه نحو مناطق 26.20 مبدئياً.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 24.46 والانخفاض لمهاجمة 23.40 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.40 والمقاومة 25.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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