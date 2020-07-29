الذهب يعود للارتفاع – تحليل - 29-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز سعر الذهب على مستوى 1910.10 وارتد صعوداً من هناك، ليستأنف المسار الرئيسي الصاعد ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 2000.00 وتمتد إلى 2068.00.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1937.20 ثم 1910.10 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1910.00 والمقاومة 2000.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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