شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول بإيجابية – تحليل - 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية يوم أمس ليتداول فوق 1.3362، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي مستمر أمام السعر، بانتظار دفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3270.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن مواصلة الارتفاع واختراق 1.3395 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار 1.3440 وقد تمتد إلى 1.3495 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3300 والمقاومة 1.3440

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط