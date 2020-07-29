شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بكسر مستوى 105.20 والثبات دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية للفترة القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 103.65 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 105.20 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ بزيارة مستويات 106.00 ثم 106.44 قبل أي محاولة لاستئناف الموجة الرئيسية الهابطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.20 والمقاومة 105.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط