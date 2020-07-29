شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق الهدف الأول – تحليل - 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.2930 ويستقر حوله، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع للتوجه نحو هدفنا التالي الذي يمتد إلى 1.3050.
سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الميل الصاعد المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2870 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1.2777 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3030
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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