شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ضمن نموذج استمراري – تحليل - 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، وبالتالي، يحتاج السعر لاختراق مقاومة هذا النموذج عند 1.1735 للحصول على حافز إيجابي جيد يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1.1815 كمحطة تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1700 سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي قبل استئناف الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1650 والمقاومة 1.1830
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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