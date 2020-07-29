بنك إماراتي كبير يعتزم اغلاق فروعه وتسريح مئات الموظفين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

يعتزم بنك أبوظبي التجاري تسريح 400 موظف وإغلاق 20 فرعًا، لخفض التكاليف وسط انخفاض أسعار النفط، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر مطلعة.

وقال أحد المصادر لـ “رويترز” إن التسريح سيطال موظفين في الإدارة العليا، كما سيشمل موظفين في قطاع التجزئة وإن البنك يبحث إغلاق 20 فرعا بهدف خفض التكاليف.

وانخفضت أرباح بنك أبوظبي التجاري (ثالث أكبر بنك في الإمارات) خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 84% لعدة عوامل، من بينها تقديمه قروضا قاربت قيمتها مليار دولار لمجموعة “إن.إم.سي” (NMC) للرعاية الصحية، والتي وصفت بالمتعثرة.