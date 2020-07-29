شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط، وبمحاذاة خط ميل فرعي هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرارا لضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.69% بما يعادل -0.22 نقطة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 12.20، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 9.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.30.