شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الخدمات الأرضية (4031) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.18% بما يعادل 0.90 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ونلاحظ وسط ذلك عودة ظهور التقاطع الإيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 30.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 32.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.30 ومستوى المقاومة 31.00.