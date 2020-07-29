شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الخدمات الأرضية (4031) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.18% بما يعادل 0.90 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ونلاحظ وسط ذلك عودة ظهور التقاطع الإيجابي بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 30.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 32.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.30 ومستوى المقاومة 31.00.
كانت هذه تفاصيل خبر الخدمات الأرضية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 29-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.