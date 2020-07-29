شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية يواصل ارتفاعه – تحليل صباحي – 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الوطنية (8300) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.47% بما يعادل 1.40 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 30.30، ليستهدف مستوى المقاومة 35.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.30 ومستوى المقاومة 35.80.