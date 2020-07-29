شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يتراجع متأثراً بتركيبة فنية سلبية – تحليل صباحي – 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثر السهم بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.37% بما يعادل -0.03 نقطة، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 8.17، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 7.52.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.81 ومستوى المقاومة 8.45.
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