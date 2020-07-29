شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمنت العربية محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الأسمنت العربية (3010) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.99% بما يعادل 0.85 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.50، ليستهدف مستوى المقاومة 31.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.50 ومستوى المقاومة 31.50.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسمنت العربية محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 29-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.