شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمنت العربية محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الأسمنت العربية (3010) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.99% بما يعادل 0.85 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.50، ليستهدف مستوى المقاومة 31.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.50 ومستوى المقاومة 31.50.