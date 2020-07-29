الاقتصاد

أليانز إس إف يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 29-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أليانز إس إف (8040) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.90% بما يعادل 0.32 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.04، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 18.26.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.04 ومستوى المقاومة 18.26.

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