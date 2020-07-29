دراية ريت بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 29-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دراية ريت (4339) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.63% بما يعادل 0.06 نقطة، ليختبر السهم بارتفاعه الأخير مقاومة خط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.80، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 9.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 9.80.
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