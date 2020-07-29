شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحقق مكاسب متواضعة – تحليل صباحي – 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب تكاد لا تذكر بنسبة بلغت 0.05% بما يعادل 3.47 نقطة، ولكن بالرغم من هذا الضعف إلا أنه يظل مستقراً اعلى مستوى 7,407.09، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 7,808.54، بشرط استقراره أعلى مستوى 7,407.09.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,600.00.