133 مليون درهم قيمة رهن عقاري في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 693 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 102 مبايعة بقيمة 189.83 مليون درهم، منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 114.01 مليون درهم، و75 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 75.82 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 348.47 مليون درهم، منها 40 رهناً لأراضٍ بقيمة 332.08 مليون درهم، و20 رهناً لفلل وشقق بقيمة 16.39 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 133 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المرقبات.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات. وقد تصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم. وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 155.08 مليون درهم.