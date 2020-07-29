شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الوقود للشهر الخامس على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسعار الوقود في الدولة استقرارها للشهر الخامس على التوالي، حيث أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل سعر شهر أغسطس شاملاً ضريبة القيمة المضافة (5%) على النحو التالي: سوبر (98): 1.91درهم، خصوصي (95): 1.80 درهم، وبلس (91): 1.72 درهم، بينما ليتر وقود الديزل: 2.06 درهم، على أن تطبق الأسعار اعتباراً من تاريخ 1 أغسطس 2020.

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