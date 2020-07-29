«الاحتياطي» الأمريكي يمدد الإقراض لنهاية العام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيمدد قائمة برامج الإقراض للشركات والحكومات والأفراد حتى نهاية عام 2020 لمساعدة الاقتصاد في التعافي من الوباء.

وكان من المقرر أن تنتهي التسهيلات النقدية التي يقدمها الفيدرالي في 30 سبتمبر/ أيلول، والتي تمتد من الائتمان إلى الشركات الصغيرة، حتى شراء سندات الدرجة غير الاستثمارية، أو ما يطلق عليه الخردة.

وأضاف الفيدرالي الأمريكي في بيان صدر، أمس الثلاثاء «قدمت تسهيلات الإقراض التي يقدمها المجلس دعماً حاسماً، واستقراراً، وتحسين أداء السوق إلى حد كبير، وتعزيز تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات وحكومات الولايات والحكومات المحلية».

وأوضح البنك أن البرنامح الذي يوفر تمويلًا قصير الأجل للشركات سوف يستمر حتى 17 مارس/ آذار 2021.

ويأتي هذا فيما أطاحت مخاوف تزايد حالات «كورونا» بالإقبال على المخاطرة في «وول ستريت»، فيما عمقت نتائج أعمال ضعيفة لشركات كبرى خسائر المؤشرات.

وانخفض «داو جونز» 0.66%، فيما تراجع «ستاندرد آند بورز» 0.47%، وهبط المؤشر «ناسداك» 0.78%.