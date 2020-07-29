«دبي الجنوب» تمدد حزمة الحوافز الاقتصادية لنهاية 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لدعم مجتمع الأعمال في دبي، وتسريع وتيرة التعافي ضمن مختلف القطاعات لتجاوز تداعيات جائحة «كوفيد 19»؛ أعلنت «دبي الجنوب» عن تمديد حزمة الحوافز لعملائها في مجمع ومركز الأعمال حتى نهاية العام الجاري؛ وذلك بهدف دعم الشركات؛ للتغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة؛ ولضمان استمرارية الأعمال خلال فترة التعافي.

ستحصل الشركات في مجمع ومركز الأعمال من خلال هذه الحزمة على خصم نسبته 50% من رسوم الترخيص، سواء عند تأسيس شركات جديدة أو عند تجديد الرخص القائمة، إضافة إلى خصم بنسبة 50% من رسوم التأسيس في مركز الأعمال. وسيستفيد من هذه الحزمة العملاء الذين سيقدمون طلباتهم اعتباراً من 26 يوليو/تموز الجاري.



تعزيز اقتصاد دبي



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي: يعد هذا التمديد استكمالاً لحزمة التحفيز الأخيرة التي أعلنت عنها حكومة دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ لدعم الشركات على التكيف مع الأوضاع المستجدة، وتتماشى هذه الحزم التحفيزية مع الأهداف الاستراتيجية لدبي الجنوب؛ الرامية إلى تعزيز اقتصاد دبي؛ من خلال دعم الأعمال، إضافة إلى تمكين المستثمرين الجدد من دخول السوق.

وأضاف سموه: إننا ندرك مسؤولياتنا وما يترتب علينا فعله؛ لتوفير الدعم لعملائنا الحاليين والعملاء الذين يسعون إلى تأسيس أعمالهم التجارية في «دبي الجنوب»، لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم. وفي الوقت ذاته، نتفهم حاجة مجتمع الأعمال للدعم والتعامل المرن، مع التزامنا التام بتوجيه جهودنا؛ من أجل إعادة تنشيط قطاع الأعمال للعودة إلى وتيرة النمو المعتادة.

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أقساط سهلة



وحرصاً على استمرارية الأعمال؛ ستواصل «دبي الجنوب» منح الشركات في منطقتها الحرة، خطط دفع مرنة وأقساطاً سهلة، إضافة إلى إعفاء الشركات من غرامات التجديد المتأخرة، وإلغاء العقود والتراخيص. وستخضع حزم الحوافز التي تقدمها الشركة للشروط والأحكام؛ حيث تنسجم هذه الخطوة مع جهود «دبي الجنوب» المستمرة لإيجاد حلول مناسبة ومرنة لمجتمع الأعمال، فضلاً عن تمكين كافة الشركات في مختلف مشروعاتها.

وتتمثل مهمة «دبي الجنوب» في دعم الأعمال، والمساعدة على تعزيز اقتصاد الإمارة؛ لذا فإنها تمثل نموذجاً للمؤسسات الأخرى؛ لبث المزيد من الحيوية والنشاط في السوق، وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل الوجهات لممارسة الأعمال والعيش على مستوى العالم.