75 % يتوقعون انخفاض أسعار المنازل في النصف الثاني

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كشفت «شركة بينينسولا لإدارة العقارات» عن نتائج الدراسة الثانية لاستطلاع التوجهات الناشئة تجاه العقارات السكنية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الثاني من عام 2020، والتي أجريت بالتعاون مع «مجموعة التزام لإدارة الأصول» و«سي.بي.آر.إي» و«سيتي سكايب» و«يركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز».

وجاءت النتائج النهائية بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2020 كما يلي: يتوقع 59% من المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات أن تنخفض قيمة منازلهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، فيما يرى 84% من المستأجرين المشاركين بأنه من المحتمل أن تشهد معدلات الإيجار انخفاضاً خلال الأشهر القليلة المقبلة.

تفيد توقعات المشاركين في الإمارات بأن تسجل قيمة الإيجارات وأسعار العقارات تراجعاً بنسبة 8% في المتوسط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

أفاد 75% من المستأجرين المشاركين في الاستطلاع في الإمارات، والذين دخلوا مجدّداً في مفاوضات بشأن إيجاراتهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، بأنّ إيجاراتهم شهدت انخفاضاً، فيما أكّد الثلث منهم انخفاض إيجاراتهم بنسبة 10% أو أكثر.

يعتقد 70% من المشاركين في الإمارات، ممن كانوا مستأجرين، أن الإيجار الذي يدفعونه يعد قيمة عادلة أو جيدة بالنظر إلى العقار المستأجر.

وقال د. كريستوفر باين، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة بينينسولا لإدارة العقارات: ليس من المستغرب أن تُظهر دراستنا الاستطلاعية الثانية تراجعاً نسبياً في الاتجاهات الإيجابية فيما يتعلق بالعقارات في منطقة الخليج العربي. وبالنظر إلى أنّ مفاوضات الإيجار تستند إلى معطيات حركة السوق خلال الأشهر ال12 الماضية، جاءت توقعات ملاك العقارات في الإمارات أكثر إيجابية، مقارنةً بتوقعات المستأجرين خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، فيما يعكس التفاؤل السائد بين أوساط الملاك تحسناً ملموساً مقارنة مع توقعاتهم السابقة خلال الأشهر الستة الماضية. وفي ظل تأثيرات فيروس «كوفيد-19» على الأسواق الإقليمية والعالمية، يعتقد 50% من المشاركين في العينة بأن أسعار منازلهم انخفضت على الأقل بنسبة 10% حتى الآن.

وقال كريس روبرتس، الرئيس التنفيذي ل«مجموعة التزام لإدارة الأصول»: تعكس نتائج الاستطلاع الأخير حجم التأثيرات السلبية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد العالمي خلال الربع الأول والثاني من العام الجاري.