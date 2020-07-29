«ككست سي إن سي»: الإمارات تشهد انتعاشاً في قطاع السفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدرت شركة «ككست سي إن سي»؛ (Kekst CNC)، العالمية المتخصصة في الاتصال المؤسسي الاستراتيجي؛ وهي إحدى شركات مجموعة بوبليسيز، نتائج الإصدار الرابع من استطلاعات الرأي على خلفية فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19). وكشفت الدراسة أنه وعلى الرغم من تداعيات فيروس «كورونا» المستجد التي أنهكت قطاع السياحة عالميّاً، فإن دولة الإمارات تتمتع بمقومات جذب قوية للمسافرين والزوار السابقين للدولة.

تشير الدراسة أن شخصين على الأقل من بين كل خمسة ممن زاروا الإمارات في السنوات الثلاث الماضية يعتزمون العودة إلى الإمارات خلال عام تقريباً، مما يشير إلى وجود قاعدة زوار مخلصين؛ حيث يخطط نحو 44% من زوار الإمارات السابقين من المملكة المتحدة العودة خلال عام، وسجلت فرنسا أعلى نسبة بين الدول الأربع التي شملها الاستطلاع؛ حيث كشف أكثر من 54% من الزوار السابقين رغبتهم في العودة إلى الإمارات، بينما يخطط 43% من الزوار السابقين في السويد إلى العودة، و40% في ألمانيا.

وقد أظهر الاستطلاع مكانة الإمارات كإحدى أكثر مناطق الجذب السياحي في العالم؛ حيث أشار معظم الزوار السابقين الذين شملهم الاستطلاع، أن المتعة والترفيه كانت السبب الرئيسي للزيارة. وشكلت نسبة الزوار السابقين من المملكة المتحدة 79%، و72% من ألمانيا، و59% من السويد، و55% من فرنسا.

وقال مزار مسعود، مدير لدى «ككست سي إن سي» في الشرق الأوسط: يشكل السياح الذين يتوقون للعودة إلى الإمارات محفزاً اقتصاديّاً مهمّاً، خاصة مع عودة النشاط السياحي بشكل تدريجي ومواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن وباء «كوفيد-19» والتي ألقت بظلالها على قطاع الضيافة والترفيه في العالم. إن الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات والسلطات والهيئات الصحية في الإمارات؛ من أجل التصدي للوباء، تستحق كل الثناء. وبينما تعزز الإمارات جاهزيتها لاستقبال السياح يوماً بعد يوم، فإن السياح البريطانيين والأوروبيين يباشرون في وضع خطط سفرهم خلال العام القادم. وهذه فرصة مثالية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتسليط الضوء على الإجراءات الوقائية، وتعزيز مكانتها وجهةً آمنة على مستوى العالم للعمل والسياحة على حد سواء.

تلعب السياحة دوراً حيويّاً في اقتصاد الإمارات، وتبذل الدولة، وبشكل خاص دبي، جهوداً كبيرة؛ من أجل تنويع اقتصادها ومصادر دخلها، بعيداً عن اقتصاد قائم على النفط. وبحسب التقارير فإنه من المرجح أن تصل مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 72 مليار درهم بحلول عام 2027. ووفقاً لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي - دبي للسياحة، فقد رحبت الإمارة بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي في عام 2019 وبلغ معدل الإنفاق 27.9 مليار دولار أمريكي.